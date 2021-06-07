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ArcelorMittal заинтересовалась французскими активами Liberty Steel

07.06.21 12:34 , МеталлТорг
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Как сообщает Delano.lu, одним из кандидатов на покупку французского актива Liberty Steel - завода Hayange становится и компания ArcelorMittal.
Liberty Steel переживает крах своего основного спонсора, Greensill, и выставляет на продажу несколько активов, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Завод Hayange, расположенный менее чем в 30 км от границы с Люксембургом, входит в их число. Он специализируется на стали, используемой в рельсовом транспорте, например, на путях TGV.

По словам местного руководства завода, поступило около десятка предложений, в том числе восемь значимых. Сообщается, что в число претендентов вошли люксембургская компания ArcelorMittal, немецкая компания Saarstahl, две итальянские группы, включая Beltrame, и испанский производитель стали Sidenor.
Ожидается, что завод будет продан в июле.

Будущее люксембургской операции Liberty Steel в Dudelange остается неясным. Производство было сокращено, и профсоюзы LCGB и OGBL планируют акцию протеста 4 июня.

МинПром

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