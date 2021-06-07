Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Германии дефицит квалифицированных рабочих может помешать восстановлению экономики

07.06.21 12:15 , Металлургпром
печать
размер текста:

Немецкой экономике не хватает не только дерева, стали или компьютерных чипов, но и людей. Только в 30 крупнейших компаниях ФРГ дефицит рабочей силы оценивается в 14 000 человек.

Согласно опросу Handelsblatt только в компаниях DAX 30 в настоящее время имеется почти 14 000 вакансий - особенно востребованы квалифицированные рабочие. В состав DAX 30 входят акции компаний BMW, Siemens, Adidas и Deutsche Bank.

В немецком издании отмечают, что дефицит рабочей силы настолько велик, что может помешать экономическому росту или восстановлению экономики.

Особенно востребованы сотрудники, обладающие знаниями в области ИТ, технологий и данных.

"Возрождение промышленного сектора, сердца немецкой экономики, очевидно. В результате резко возрастает потребность в квалифицированных специалистах, - говорит главный экономист Handelsblatt Берт Рюруп. - Поскольку восстановление экономики во многих компаниях идет рука об руку с технологической революцией в направлении оцифровки и использования ИИ, часто особенно не хватает квалифицированного персонала в этих областях".

Немецкие журналисты отмечают, что с дефицитом рабочей силы после пандемии сталкиваются экономики США и России, которые после рекордной безработицы теперь не могут найти сотрудников для простой работы. При этом в Handelsblatt назвали сомнительной реакцию России на нехватку рабочей силы. Там неодобрительно отнеслись к идее использовать труд российских заключенных на крупных строительных площадках, золотых приисках и там, где ранее выполняли тяжелую работу гастарбайтеры.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:56
На модернизацию промышленности Украине нужно 10-12 лет – Зеленский
17:37
В мае 2021 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17%
17:20
Продление полномочий Набсовета УЗ уничтожит ж/д отрасль – Магера
17:17
Предприятия Кривого Рога утилизировали почти треть промышленных отходов
16:58
Газпром отказалcя увеличивать транспортировки газа в ЕС через Украину
16:37
Акцизный налог на электроэнергию из ВИЭ противоречит Конституции Украины
16:16
Ощадбанк будет и дальше судиться о выплате Россией 1,3 млрд долл.
15:59
Днепроспецсталь внедряет новые методы контроля за выбросами
15:40
Днепровский металлургический комбинат сможет снизить на 50% расходы на реактивную энергию
15:24
Замглавы экономического комитета Рады назвал меры необходимые для полноценного запуска ЭКА
15:19
Сентравис выиграл контракт на поставку труб для выхлопных систем премиум-класса в ЕС
14:59
Украинские производители хотят ограничить завоз китайской метпродукции низкого качества
14:41
НКРЭКУ проверит 15 производителей электрической энергии из ВИЭ
14:19
За май международные резервы Украины сократились на 160,2 млн долл.
14:07
Грузовые перевозки по Днепру выросли на 64%
13:56
За 5 месяцев КЖРК увеличил производство товарной железной руды на 3,2%
13:38
Россия пока не собирается ограничивать экспорт металлопродукции
13:15
ЮУАЭС отключила второй блок для проведения среднего планового ремонта
13:05
Group DF запустила собственную логистическую компанию
12:57
Китай планирует максимальное увеличение добычи алюминия в 2024 году
04.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!