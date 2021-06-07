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Китайская компания построит в Индонезии новый коксохимический завод
07.06.21 11:37 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская металлургическая группа Delong Group и компания New Tianjin Steel, созданная в 2019 г. на базе обанкротившейся Bohai Steel Group и находящаяся в совместной собственности самой Delong Group, а также Tsingshan Group и Risun Group, вступили в партнерские отношения для реализации крупного проекта в Индонезии.
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