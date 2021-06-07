В ЕС с 2023 года начнут действовать углеродные тарифы По данным информационного агентства Reuters, которое само ссылается на французский интернет-ресурс Contexte, Европейская Комиссия 14 июля представит свою концепцию углеродных таможенных тарифов. Они призваны компенсировать дополнительные затраты европейских компаний на приобретение разрешений на эмиссию углекислого газа по сравнению с их конкурентами в других странах, которые не несут подобных расходов.



Предполагается, что система будет для начала покрывать импорт в страны Евросоюза железа и стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. Переходный период стартует в 2023 г., а полноценное введение углеродных тарифов должно начаться с 2026 г.



Для определения размера тарифов будет подсчитываться объем выбросов углекислого газа, возникающих в течение процесса производства данных товаров, включая расход энергии на нагрев или охлаждение. К этому показателю будет добавляться косвенная эмиссия углекислого газа, образующаяся в процессе генерации электроэнергии, используемой в производстве.



Европейские импортеры стальной продукции и других товаров должны будут приобретать сертификаты на полный объем "импортируемой" эмиссии углекислого газа. Стоимость этих сертификатов будет привязана к средненедельным ценам на европейские разрешения на выбросы углекислого газа. В настоящее время они составляют порядка 51-54 евро за т. При этом в процессе выплавки тонны стали с использованием доменно-конвертерной технологии только прямая эмиссия углекислого газа составляет порядка 1,85 тонн.



Каждый год европейские импортеры должны отчитываться об использованных углеродных сертификатах. Если независимая проверка не подтвердит заявленные объемы "импортируемой" эмиссии, не приняв, например, методику расчета выбросов, на импортера накладывается штраф в трехкратном размере от стоимости "недобранных" сертификатов. При этом будут использоваться некие «базовые» расчеты.



От уплаты углеродных тарифов пока планируется освободить только страны ЕАСТ (Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн). Другие страны могут ходатайствовать о снижении тарифов, если у них действуют свои системы оплаты выбросов углекислого газа.



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