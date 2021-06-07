Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В ЕС с 2023 года начнут действовать углеродные тарифы

07.06.21 11:13 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

По данным информационного агентства Reuters, которое само ссылается на французский интернет-ресурс Contexte, Европейская Комиссия 14 июля представит свою концепцию углеродных таможенных тарифов. Они призваны компенсировать дополнительные затраты европейских компаний на приобретение разрешений на эмиссию углекислого газа по сравнению с их конкурентами в других странах, которые не несут подобных расходов.

Предполагается, что система будет для начала покрывать импорт в страны Евросоюза железа и стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. Переходный период стартует в 2023 г., а полноценное введение углеродных тарифов должно начаться с 2026 г.

Для определения размера тарифов будет подсчитываться объем выбросов углекислого газа, возникающих в течение процесса производства данных товаров, включая расход энергии на нагрев или охлаждение. К этому показателю будет добавляться косвенная эмиссия углекислого газа, образующаяся в процессе генерации электроэнергии, используемой в производстве.

Европейские импортеры стальной продукции и других товаров должны будут приобретать сертификаты на полный объем "импортируемой" эмиссии углекислого газа. Стоимость этих сертификатов будет привязана к средненедельным ценам на европейские разрешения на выбросы углекислого газа. В настоящее время они составляют порядка 51-54 евро за т. При этом в процессе выплавки тонны стали с использованием доменно-конвертерной технологии только прямая эмиссия углекислого газа составляет порядка 1,85 тонн.

Каждый год европейские импортеры должны отчитываться об использованных углеродных сертификатах. Если независимая проверка не подтвердит заявленные объемы "импортируемой" эмиссии, не приняв, например, методику расчета выбросов, на импортера накладывается штраф в трехкратном размере от стоимости "недобранных" сертификатов. При этом будут использоваться некие «базовые» расчеты.

От уплаты углеродных тарифов пока планируется освободить только страны ЕАСТ (Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн). Другие страны могут ходатайствовать о снижении тарифов, если у них действуют свои системы оплаты выбросов углекислого газа.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:56
На модернизацию промышленности Украине нужно 10-12 лет – Зеленский
17:37
В мае 2021 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17%
17:20
Продление полномочий Набсовета УЗ уничтожит ж/д отрасль – Магера
17:17
Предприятия Кривого Рога утилизировали почти треть промышленных отходов
16:58
Газпром отказалcя увеличивать транспортировки газа в ЕС через Украину
16:37
Акцизный налог на электроэнергию из ВИЭ противоречит Конституции Украины
16:16
Ощадбанк будет и дальше судиться о выплате Россией 1,3 млрд долл.
15:59
Днепроспецсталь внедряет новые методы контроля за выбросами
15:40
Днепровский металлургический комбинат сможет снизить на 50% расходы на реактивную энергию
15:24
Замглавы экономического комитета Рады назвал меры необходимые для полноценного запуска ЭКА
15:19
Сентравис выиграл контракт на поставку труб для выхлопных систем премиум-класса в ЕС
14:59
Украинские производители хотят ограничить завоз китайской метпродукции низкого качества
14:41
НКРЭКУ проверит 15 производителей электрической энергии из ВИЭ
14:19
За май международные резервы Украины сократились на 160,2 млн долл.
14:07
Грузовые перевозки по Днепру выросли на 64%
13:56
За 5 месяцев КЖРК увеличил производство товарной железной руды на 3,2%
13:38
Россия пока не собирается ограничивать экспорт металлопродукции
13:15
ЮУАЭС отключила второй блок для проведения среднего планового ремонта
13:05
Group DF запустила собственную логистическую компанию
12:57
Китай планирует максимальное увеличение добычи алюминия в 2024 году
04.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!