После увольнения Коболева Байден охладел к Зеленскому Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства "Нафтогаза".



Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники в Белом доме.



Собеседник портала отметил, у администрации вызвал обеспокоенность "отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".



"Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз", - сообщил портал.



Ранее В.Зеленский заявил о готовности встретиться с Дж.Байденом до переговоров с президентом России.



Напомним, ранее пятеро членов набсовета НАК подали заявления об уходе после того, как Кабмин отстранил их для того, чтобы уволить главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. На днях у набсовета в нынешнем составе истекли полномочия.



На место Коболева назначили бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко, который в свое время был частью команды НАК. Контракт с ним подписали на год, но в будущем в компании должны провести конкурс.



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