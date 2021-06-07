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Германия выступает за то, чтобы Украина оставалась транзитером газа

07.06.21 09:58
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Центральное значение для Берлина имеет то, чтобы Украина оставалась транзитером газа. Об этом немецким СМИ заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает DW.

В ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что Киев должен продемонстрировать "добрую волю", чтобы транзит газа через Украину продолжался, Зайберт отметил, что центральное значение для Берлина "имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны-транзитера газа" и после запуска "Северного потока - 2".

"Подписав договор о транзите газа - который был заключен при посредничестве ЕС и правительства Германии, - Россия и Украина взяли курс на это и послали важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу - и мы ожидаем, что это совместное соглашение будет соблюдаться", - подчеркнул Зайберт.

Ранее, Путин заявил, что Россия допускает возможность продолжения транзита газа через Украину после окончания действующего контракта, но это решение зависит от политики властей Украины.

МинПром

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