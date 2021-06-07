Германия выступает за то, чтобы Украина оставалась транзитером газа Центральное значение для Берлина имеет то, чтобы Украина оставалась транзитером газа. Об этом немецким СМИ заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает DW.



В ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что Киев должен продемонстрировать "добрую волю", чтобы транзит газа через Украину продолжался, Зайберт отметил, что центральное значение для Берлина "имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны-транзитера газа" и после запуска "Северного потока - 2".



"Подписав договор о транзите газа - который был заключен при посредничестве ЕС и правительства Германии, - Россия и Украина взяли курс на это и послали важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу - и мы ожидаем, что это совместное соглашение будет соблюдаться", - подчеркнул Зайберт.



Ранее, Путин заявил, что Россия допускает возможность продолжения транзита газа через Украину после окончания действующего контракта, но это решение зависит от политики властей Украины.



МинПром

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