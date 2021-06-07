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Украине посоветовали сделать Газпрому привлекательное предложение

07.06.21 10:35 , Интерфакс
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Комментируя возможность сохранения транзита российского газа в Европу через Украину после запуска "Северного потока 2", глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из участников проекта "Северный поток 2"- ИФ) Райнер Зеле заявил: "Сделайте привлекательное предложение и если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете?! Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу!".

Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено до конца 2021 года и он будет введен в эксплуатацию, заявил в свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак.

"Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию", - сказал А.Новак в эфире телеканала "Россия-1".

4 июня была завершена укладка первой нитки трубопровода. Уложенные участки трубопровода ещё предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются.

При строительстве первого "Северного потока" от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода; второй нитки - три месяца.

МинПром

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