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Украине посоветовали сделать Газпрому привлекательное предложение
Комментируя возможность сохранения транзита российского газа в Европу через Украину после запуска "Северного потока 2", глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из участников проекта "Северный поток 2"- ИФ) Райнер Зеле заявил: "Сделайте привлекательное предложение и если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете?! Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу!".
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