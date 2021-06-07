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В мае Китай сократил производство нержавейки

07.06.21 09:23 , МеталлСервис
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По итогам мая 2021 года объём выплавки нержавеющей стали в КНР оценивается в 2,79 млн. тонн.

Снижение показателей к предыдущему месяцу - 3,47%, но в годовом соотношении отмечается рост на 18,13%, сообщает Mysteel Global со ссылкой на данные опроса 32 сталепроизводителей.

На долю стали 200 серии, в частности, пришлось порядка 0,79 млн. тонн - на 9,21% меньше, чем в апреле, и на 3,27% в годовом сопоставлении. По 300 нержавеющей стали показатели выросли на 7,1% и 27,45% соответственно до 1,52 млн. тонн (доля 304 стали - около 1,34 млн. тонн, на 9,2% больше к апрелю). Объём выплавки 400 стали составил 0,482 млн. тонн, что меньше по сравнению с предыдущим месяцем на 20,08%, но больше год к году на 36,07%.

МинПром

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