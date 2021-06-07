Набсоветы должны отвечать за достижение КРІ компаний – Любченко

Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий предложил добавить в законопроекте о корпоративном управлении возможность определения через КРІ целей компании и зависимость от их достижения финансового вознаграждения для членов набсоветов.
Это предложение Свенчицкий озвучил на встрече с министром экономики Алексеем Любченко, передает Правительственный портал.
"Основная задача в дальнейшей реализации корпоративной реформы - упорядочить процесс и вернуть доверие партнеров, - отметил А.Любченко. - Компании должны иметь четкие КРІ, но отвечать за их достижение будет наблюдательный совет. То есть наблюдательный совет должен так организовать работу, чтобы компании реализовывали поставленные КРІ, и именно от этого может зависеть заработная плата его членов".
Как известно, ранее эксперты обращали внимание на отсутствие КРІ у Набсовета "Укрзализныци" в результате чего компания находится в огромных убытках (11,9 млрд грн по итогам прошлого года) в то время как члены НС получают космические зарплаты.