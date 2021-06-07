Набсоветы должны отвечать за достижение КРІ компаний – Любченко Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий предложил добавить в законопроекте о корпоративном управлении возможность определения через КРІ целей компании и зависимость от их достижения финансового вознаграждения для членов набсоветов.



Это предложение Свенчицкий озвучил на встрече с министром экономики Алексеем Любченко, передает Правительственный портал.



"Основная задача в дальнейшей реализации корпоративной реформы - упорядочить процесс и вернуть доверие партнеров, - отметил А.Любченко. - Компании должны иметь четкие КРІ, но отвечать за их достижение будет наблюдательный совет. То есть наблюдательный совет должен так организовать работу, чтобы компании реализовывали поставленные КРІ, и именно от этого может зависеть заработная плата его членов".



Как известно, ранее эксперты обращали внимание на отсутствие КРІ у Набсовета "Укрзализныци" в результате чего компания находится в огромных убытках (11,9 млрд грн по итогам прошлого года) в то время как члены НС получают космические зарплаты.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



