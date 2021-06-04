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Мининфраструктуры предлагает ужесточить ответственность за незаконный сбор металлолома

04.06.21 17:56 , Металлургпром
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Министерство инфраструктуры Украины опубликовало законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Закон Украины "О металлоломе" относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта".

Проектом закона предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение законодательства в сфере железнодорожного транспорта, также он будет способствовать неотвратимости привлечения к ответственности лиц, совершивших такие правонарушения, и защите собственности от противоправных посягательств.

В частности, проектом закона предусмотрена возможность приема на лом элементов железнодорожного транспорта только от субъектов хозяйствования, при этом исключительно при наличии копии или выписки из акта о списании такого имущества с баланса и документов, подтверждающих его использования в хозяйственной деятельности.

Как отмечают в Министерстве инфраструктуры Украины, за последние несколько лет ситуация в сфере безопасности на железнодорожном транспорте значительно ухудшилась в том числе из-за незаконного сбора металлолома.

"Противоправные действия в отношении железнодорожной инфраструктуры, хищения грузов и умышленные разрушения и повреждения элементов железнодорожной инфраструктуры приобрели катастрофические масштабы. В течение 2019 года преступными посягательствами на объекты железнодорожного транспорта нанесен ущерб на сумму 213,8 миллиона гривен", - рассказали в министерстве.

По статистике только половины таких вмешательств классифицируются как преступления. И лишь незначительное количество незаконных вмешательств в деятельность железнодорожного транспорта доходит до рассмотрения судебными инстанциями и вынесения соответствующего решения.

"На сегодня военизированная охрана сама по себе не в состоянии преодолеть противоправные действия, связанные с посягательствами на безопасную деятельность железнодорожного транспорта, которые вызывают угрозу жизни и здоровью людей, имущественный ущерб и тому подобное. При этом основными объектами правонарушения являются грузовые вагоны, железная дорога, средства автоматического управления движением поездов и связи, а также устройства и оборудование, изготовленные из черных и цветных металлов. Это приводит к созданию аварийно-опасных ситуаций, нарушения стабильной работы железнодорожного транспорта, невыполнение графиков движения поездов и других негативных последствий, от которых в дальнейшем страдает все общество", - отмечают в министерстве.

МинПром

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