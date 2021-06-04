ДМК выпустил проката на 10% больше плана

Днепровский металлургический комбинат (ДМК) в мае 2021 года выпустил 255 362 тонны товарной металлопродукции, отработав с превышением оперативного задания на 1 399 тонн, информирует планово-экономическое управление комбината.
С плюсом выполнено майское задание во всех производственных цехах. Исключение составляет производство товарной стали в конвертерном производстве.
В агломерационном цехе плановое задание выполнено на 100,1%, произведено 392 659 тонн агломерата.
В доменном цехе выпущено 230 952 тонны чугуна, это на 2 148 тонн, или 0,9%, больше доведенного задания. Выпуск товарного чугуна – 29 319 тонн.
Производство стали в конвертерном цехе достигло 232 342 тонн, что на 4 871 тонну (2,1%) больше плана мая. В общем выпуске стали количество товарной составляет 154 876 тонн. Месячное задание выполнено на 96,2%.
В мае общий выпуск проката составил 82 764 тонны (+8 775 тонн к плану).
Днепровский металлургический комбинат в мае отгрузил заказчикам 258 824 тонны товарной металлопродукции, что на 7 269 тонн (2,9%) больше установленного задания.