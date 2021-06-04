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За 5 месяцев перевалка грузов в портах Украины упала на 18,6%

04.06.21 17:16 , uaprom.info
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В течение января-мая 2021 года операторы в морских портах Украины обработали 55,4 млн тонн грузов, что на 12,6 млн тонн или на 18,6% меньше, чем за аналогичной период прошлого года, свидетельствуют оперативные данные Департамента организации работы портов аппарата управления ГП "АМПУ".

Падение грузооборота в январе составило 25,5%; в январе - феврале - 23,4%; в январе - марте - 20,4%; в январе - апреле - 19,6% по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года.

"Морские порты постепенно уменьшают отрицательную динамику", - отметили в АМПУ.

Больше всего порты обработали руды и зерновых грузов – 15,7 млн тонн (-14,1%) и 14,6 млн тонн (-33,1%) соответственно.

Вместе с этим, перевалка нефтепродуктов за 5 месяцев этого года выросла на 46,7% и составил 657,7 тыс. тонн.

По итогам отчетного периода перевалка экспортных грузов составила 42,6 млн тонн (-18,6% к аналогичному периоду 2020 года), импортных – 8,8 млн тонн (-13,4%), транзитных – 3,4 млн тонн (-25%), каботажных - 484,8 тыс. тонн (-42,5%).

Также за 5 месяцев этого года было обработано 415 532 TEU контейнеров, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

МинПром

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