Путин заявил о полной готовности первой нитки Северного потока-2 Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил, что сегодня, 4 июня, была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2".



Работа по второй нитке продолжается.



"Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось - с немецкой стороны труба подошла, с российской - нужно их приподнять и сварить, все, но прокладка сама завершена", - добавил он.



По словам российского лидера, "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом. На этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции Славянская. Путин отметил что эта станция - одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода.



"Газ на Славянскую подан. Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока 2". Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной республики Германия. И так же, как "Северный поток 1" будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению европейских потребителей в целом", - заявил президент РФ.



"Этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям", - подчеркнул Путин.



"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. И рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", - сказал политик.



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