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Украина закачала в ПХГ на 13% меньше газа, чем год назад

04.06.21 16:15 , Бизнес Цензор
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По состоянию на 1 июня уровень газа в украинских подземных газохранилищах достиг 15,5 млрд куб.м, что на 13% меньше, чем в 2020 году, но на 22% выше, чем в среднем на эту дату в течение пяти лет.

Как сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", постепенно уменьшается удельный вес запасов, совершенных иностранными компаниями. Сейчас нерезидентам принадлежит 4,4 млрд куб. м газа.

Отмечается, что с начала сезона закачки, в течение мая, в ПХГ поступило 0,33 млрд куб. м газа. Это в четыре раза меньше, чем в мае 2020 года.

"Обычный объем ежемесячной закачки газа в украинские подземные газохранилища в начале сезона относительно низкий. Преимущественно пиковые нагрузки происходят в августе-сентябре, ближе к отопительному сезону. Кроме того, в этом году сезон закачки начался на 50 дней позже, чем годом ранее", – говорится в сообщении.

Также на 1 июня иностранные трейдеры сохраняют в режиме "Таможенный склад" 4,4 млрд куб. м газа, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 3,3 млрд куб м.

Компании-резиденты сохраняют в режиме "таможенный склад" 0,53 млрд куб. м, что в 2,5 раза меньше, чем в 2020 году. Из них объем газа, закаченного в ПХГ в режиме short haul, равен 0,46 млрд куб. м.

"Мы начали сезон закачки в украинские ПХГ в невысоком темпе. В мае цены на газ достигали рекордных показателей, и газовые трейдеры "держат паузу" в ожидании лучших ценовых предложений для создания запасов. Учитывая эти рыночные тенденции, в мае мы усилили программы модернизации, в частности, проводим работы, требующие существенного ограничения или приостановления процесса закачки газа. Таким образом, используем возможность для повышения надежности оборудования ПХГ во время отопительного сезона 2021/2022", - отметил исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

МинПром

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