Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Американская Cupric Canyon готова запустить медную шахту в Ботсване

04.06.21 15:57 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Как сообщила американская компания Cupric Canyon, принадлежащая ей медная шахта Khoemacau в Ботсване готова к запуску и начнет производство медного концентрата в конце июня сразу же после старта обогатительной фабрики.

Шахта Khoemacau расположена в так называемом Медном поясе Калахари, который простирается от северо-восточной Ботсваны до запада Намибии. После недавнего закрытия двух старых медных рудников она станет единственным медедобывающим предприятием в стране — как минимум, до запуска еще одного медного проекта австралийской компанией Sandfire Resource.

До конца 2021 г. на Khoemacau планируется получить порядка 25-28 тыс. т меди в концентрате и 790-810 тыс. унций серебра. Как сообщает генеральный директор предприятия Йохан Феррейра (Johan Ferreira), коммерческие поставки продукции должны начаться уже в июле текущего года.

Проектная мощность предприятия составляет 60 тыс. т меди и 2 млн. унций серебра в год. Компания пока не рассматривает возможность дальнейшего расширения выпуска, так как намерена сначала отладить производственный процесс и добиться стабильно высокого качества продукции.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:15
Украина закачала в ПХГ на 13% меньше газа, чем год назад
15:36
Путин заявил о полной готовности первой нитки Северного потока-2
15:14
Тариф ЕС на выбросы углерода охватит не только сталь
14:51
На французские активы Гупты нашелся покупатель из Италии
14:35
Nippon Steel ожидает, что высокий спрос на сталь подстегнет рост ее прибыли
14:16
Украина поднялась в рейтинге экспортеров стали
14:01
ЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлолома
13:58
Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года
13:22
Офис генпрокурора предотвратил незаконную передачу в пользование месторождения литиевых руд
13:03
В январе-апреле ЗЖРК увеличил добычу руды на 9%
12:54
За 5 месяцев украинцы купили на 45% больше автохлама из Европы
12:35
Минэнерго хочет продавать всю энергию на бирже
11:57
НКМЗ изготовил универсальный мелкосортно-проволочный стан
11:40
Новая инициатива G7 может стать выгодной для экономики Украины – Магомедов
11:38
В России заявили о полном восстановлении экономики после коронакризиса
11:16
Китай ужесточил контроль над проектами с высоким уровнем выбросов
10:56
За год мировые цены на продукты питания поднялись на 40%
10:52
Сроки по НДТМ необходимо дифференцировать по отраслям – Шпенов
10:20
Австралия начала расследовать импорт арматуры из Тайваня
09:59
Топ-менеджмент УЗ должен ответить за коррупцию и кризис в компании – Магера
03.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!