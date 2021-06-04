Американская Cupric Canyon готова запустить медную шахту в Ботсване Как сообщила американская компания Cupric Canyon, принадлежащая ей медная шахта Khoemacau в Ботсване готова к запуску и начнет производство медного концентрата в конце июня сразу же после старта обогатительной фабрики.



Шахта Khoemacau расположена в так называемом Медном поясе Калахари, который простирается от северо-восточной Ботсваны до запада Намибии. После недавнего закрытия двух старых медных рудников она станет единственным медедобывающим предприятием в стране — как минимум, до запуска еще одного медного проекта австралийской компанией Sandfire Resource.



До конца 2021 г. на Khoemacau планируется получить порядка 25-28 тыс. т меди в концентрате и 790-810 тыс. унций серебра. Как сообщает генеральный директор предприятия Йохан Феррейра (Johan Ferreira), коммерческие поставки продукции должны начаться уже в июле текущего года.



Проектная мощность предприятия составляет 60 тыс. т меди и 2 млн. унций серебра в год. Компания пока не рассматривает возможность дальнейшего расширения выпуска, так как намерена сначала отладить производственный процесс и добиться стабильно высокого качества продукции.



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