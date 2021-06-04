Тариф ЕС на выбросы углерода охватит не только сталь Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз планирует ввести расходы на выбросы углерода для импорта товаров, включая сталь, цемент и электричество, согласно проекту документа предоставленному агентству.



14 июля Европейская комиссия должна предложить свою политику пограничных тарифов на выбросы углерода. Это шаг, призванный поставить компании ЕС наравне с конкурентами в странах с более слабой углеродной политикой, чем в блоке из 27 стран.



Пограничный сбор будет применяться в полном объеме с 2026 года, а потенциальный "переходный период" начнется с 2023 года, согласно проекту предложения, впервые опубликованному Bloomberg News поздно вечером в среду. В проект могут быть внесены изменения перед публикацией.



Документ применим к железу и стали, цементу, удобрениям и электричеству. Импортеры будут обязаны покупать цифровые сертификаты, каждый из которых представляет собой тонну выбросов углекислого газа, содержащихся в их импортируемых товарах.



Цена сертификатов будет привязана к стоимости разрешений на углеродном рынке ЕС и будет основана на средней цене аукционов разрешений на выбросы углерода в ЕС каждую неделю.



Комиссия отказалась комментировать это предложение, но заявила, что эта мера будет полностью соответствовать правилам Всемирной торговой организации.

Несмотря на эти заверения, план вызвал противодействие со стороны стран, включая Россию, для которых он может поставить возможность продавать определенные товары на рынок ЕС в зависимость от оплаты их выбросов.



Ежегодно до 31 мая импортеры должны сообщать о количестве выбросов, связанных с товарами, которые они импортировали в Европу в предыдущем году, и сдавать соответствующее количество сертификатов на пограничный сбор.



Если импортер не может должным образом сообщить о своих выбросах или количество не может быть независимо проверено, количество сертификатов, которые он должен передать, будет основано на значениях по умолчанию, говорится в проекте.



Непредставление сертификата повлечет за собой денежный штраф, в три раза превышающий его стоимость.



В документе говорится, что импортеры могут потребовать снижения своих затрат на выбросы углерода, если они находятся в стране, где они уже платят цену за выбросы CO2. Китай и Калифорния входят в число регионов, уже использующих системы ценообразования на выбросы CO2, хотя масштабы и уровень цен отличаются от ЕС.



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