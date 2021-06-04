Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Тариф ЕС на выбросы углерода охватит не только сталь

04.06.21 15:14 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз планирует ввести расходы на выбросы углерода для импорта товаров, включая сталь, цемент и электричество, согласно проекту документа предоставленному агентству.

14 июля Европейская комиссия должна предложить свою политику пограничных тарифов на выбросы углерода. Это шаг, призванный поставить компании ЕС наравне с конкурентами в странах с более слабой углеродной политикой, чем в блоке из 27 стран.

Пограничный сбор будет применяться в полном объеме с 2026 года, а потенциальный "переходный период" начнется с 2023 года, согласно проекту предложения, впервые опубликованному Bloomberg News поздно вечером в среду. В проект могут быть внесены изменения перед публикацией.

Документ применим к железу и стали, цементу, удобрениям и электричеству. Импортеры будут обязаны покупать цифровые сертификаты, каждый из которых представляет собой тонну выбросов углекислого газа, содержащихся в их импортируемых товарах.

Цена сертификатов будет привязана к стоимости разрешений на углеродном рынке ЕС и будет основана на средней цене аукционов разрешений на выбросы углерода в ЕС каждую неделю.

Комиссия отказалась комментировать это предложение, но заявила, что эта мера будет полностью соответствовать правилам Всемирной торговой организации.
Несмотря на эти заверения, план вызвал противодействие со стороны стран, включая Россию, для которых он может поставить возможность продавать определенные товары на рынок ЕС в зависимость от оплаты их выбросов.

Ежегодно до 31 мая импортеры должны сообщать о количестве выбросов, связанных с товарами, которые они импортировали в Европу в предыдущем году, и сдавать соответствующее количество сертификатов на пограничный сбор.

Если импортер не может должным образом сообщить о своих выбросах или количество не может быть независимо проверено, количество сертификатов, которые он должен передать, будет основано на значениях по умолчанию, говорится в проекте.

Непредставление сертификата повлечет за собой денежный штраф, в три раза превышающий его стоимость.

В документе говорится, что импортеры могут потребовать снижения своих затрат на выбросы углерода, если они находятся в стране, где они уже платят цену за выбросы CO2. Китай и Калифорния входят в число регионов, уже использующих системы ценообразования на выбросы CO2, хотя масштабы и уровень цен отличаются от ЕС.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:15
Украина закачала в ПХГ на 13% меньше газа, чем год назад
15:57
Американская Cupric Canyon готова запустить медную шахту в Ботсване
15:36
Путин заявил о полной готовности первой нитки Северного потока-2
14:51
На французские активы Гупты нашелся покупатель из Италии
14:35
Nippon Steel ожидает, что высокий спрос на сталь подстегнет рост ее прибыли
14:16
Украина поднялась в рейтинге экспортеров стали
14:01
ЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлолома
13:58
Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года
13:22
Офис генпрокурора предотвратил незаконную передачу в пользование месторождения литиевых руд
13:03
В январе-апреле ЗЖРК увеличил добычу руды на 9%
12:54
За 5 месяцев украинцы купили на 45% больше автохлама из Европы
12:35
Минэнерго хочет продавать всю энергию на бирже
11:57
НКМЗ изготовил универсальный мелкосортно-проволочный стан
11:40
Новая инициатива G7 может стать выгодной для экономики Украины – Магомедов
11:38
В России заявили о полном восстановлении экономики после коронакризиса
11:16
Китай ужесточил контроль над проектами с высоким уровнем выбросов
10:56
За год мировые цены на продукты питания поднялись на 40%
10:52
Сроки по НДТМ необходимо дифференцировать по отраслям – Шпенов
10:20
Австралия начала расследовать импорт арматуры из Тайваня
09:59
Топ-менеджмент УЗ должен ответить за коррупцию и кризис в компании – Магера
03.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!