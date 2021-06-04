ЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлолома Евразийская экономическая комиссия уже 15 июня проведет коллегию о полном запрете экспорта металлолома. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Руслом".



Как отмечается в вообщении, проект аешения подготовлен внутри ЕЭК без консультаций со странами-членами организации. Ассоциация "Руслом" готовит соответствующее обращение в ЕЭК для защиты интересов отрасли.



Проектом решения предлагается по 15 января 2022 г. ввести запрет на вывоз с таможенной территории союза в отношении отходов и лома черных металлов (код 7204 ТН ВЭД ЕАЭС) и дополнить перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение 1 к решению коллегии комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 разделом 1.13).



Указанный товар включен в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта, утвержденный решением коллегии комиссии от 26 июля 2016 г. № 83.



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