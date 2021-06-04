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Nippon Steel ожидает, что высокий спрос на сталь подстегнет рост ее прибыли

04.06.21 14:35 , uaprom.info
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Компания Nippon Steel, третий по величине производитель стали в мире, может превзойти собственный прогноз прибыли на год до 31 марта 2022 года, поскольку ее экспорт и зарубежные предприятия выигрывают от устойчивого спроса и высоких цен на сталь, сказал один из руководителей, сообщает Reuters.

"Спрос на сталь за рубежом довольно высок, - сказал исполнительный вице-президент Nippon Steel Такахиро Мори. - Поскольку Китай, производящий почти 60% мировой стали, намеревается сократить свои производственные мощности, рынок стали станет еще более напряженным, а цены на железную руду, вероятно, упадут".

Ожидается, что в этом году мировой спрос на сталь вырастет на 5,8%, в то время как Китай планирует сократить производство на 236 млн тонн с 2021 по 2025 год.

К середине мая цены на сталь и железную руду в Китае выросли до исторического максимума, чему способствовало восстановление экономики после пандемии, снижение глобальной ликвидности, а также спекулятивные покупки. С тех пор они отступили, поскольку правительство усилило проверки и контроль.

В начале мая Nippon Steel прогнозировала прибыль бизнеса в размере 450 млрд иен (4,1 млрд иен) за год до марта следующего года, по сравнению со 110 млрд иен годом ранее.

"Ожидается, что наши зарубежные доходы превысят прогноз", - сказал Т.Мори, не назвав цифры.

По словам Т.Мори, Nippon Steel, которая стремится сократить выбросы CO2 на 30% к 2030 году по сравнению с уровнями 2013 года и стать углеродно-нейтральной к 2050 году, планирует воспользоваться преимуществом резкого восстановления прибыли для ускорения исследований и разработок в области декарбонизации.

Она надеется разработать три технологии: массовое производство высококачественной стали в больших электродуговых печах; процессы производства стали с низким уровнем выбросов в доменных печах за счет использования водорода для частичной замены угля для восстановления железной руды; и процессы прямого восстановления с использованием 100% водорода.

"Все эти разработки будут беспрецедентными, но мы будем инвестировать в эти области", - сказал Т.Мори.

МинПром

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