Украина поднялась в рейтинге экспортеров стали Украина в 2020 году сократила экспорт стали до 15,2 млн тонн с 15,6 млн тонн годом ранее, однако поднялась в рейтинге экспортеров с 10-го на 9-е место. Об этом говорится в ежегодном сборнике Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel), передает Интерфакс-Украина.



Согласно ему на место выше Украины в прошлом году среди экспортеров оказалась Индия – 17,1 млн тонн, замыкает первую десятку Италия – 14,9 млн тонн, а возглавляет этот список по-прежнему Китай с 51,4 млн тонн, за которым идут Россия – 31,5 млн тонн и Япония – 29,8 млн тонн.



Вместе с тем из-за малого объема импорта Украина в мировом рейтинге нетто-экспортеров в 2020 году сохранила за собой четвертое место с показателем 13,9 млн тонн, что лишь немного меньше показателя 2019 года в 14 млн тонн.



Первое место здесь у России с 26,4 млн тонн, второе – у Японии с 24,8 млн тонн, третье – у Южной Кореи с 16,1 млн тонн, тогда как Китай в этом списке пятый с 13,5 млн тонн.



Наибольшими импортерами металла в прошлом году был Китай с 37,09 млн тонн, на втором месте - ЕС-28 с 32,6 млн тонн, исключая межрегиональную торговлю, на третьем месте США с 19,9 млн тонн.



Worldsteel напоминает, что Украина в 2020 году произвела 20,6 млн тонн стали и заняла 12-е место (в 2019 году – 13-е место с 20,8 млн тонн), объем производства чугуна составил 20,4 млн тонн (20,1 млн тонн). При этом на экспорт в прошлом году страной было поставлено 3,1 млн тонн (2,6 млн тонн) чугуна, а его видимое потребление составило 17,3 млн тонн (17,5 млн тонн).



Видимое потребление стали в Украине в 2020 году, по данным ассоциации, составило 4,6 млн тонн (4,7 млн тонн в 2020 году), при этом потребление на одного человека – 105,5 кг (в 2019-м – 105,8 кг/чел.).



Worldsteel также указывает, что доля мартеновского производства стали в Украине в 2020 году сократилась до 19% с 23,1% годом ранее, а электросталеплавильного – до 5,5% с 5,8%. Помимо Украины, согласно сборнику, мартеновское производство в минувшем году оставалось еще в России, однако его доля там была равна 2%.



В целом в мире на кислородно-конвертерное производство стали в 2020 году пришлось 73,2%, на электросталеплавильное – 26,3%, на мартеновское и другое – по 0,2%.



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