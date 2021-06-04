В январе-апреле ЗЖРК увеличил добычу руды на 9%

Запорожский железорудный комбинат в январе-апреле увеличил добычу железной руды на 8,9% по сравнению с январем-апрелем 2020 года – до 1,64 млн тонн.
ЗЖРК за четыре месяца отгрузил на металлургические предприятия Украины и за границу 1,5 млн тонн продукции.
Комбинат в апреле добыл 430,1 тыс. тонн руды. Отгрузка продукции за месяц составила 401,4 тыс. тонн.
По итогам 2020 года ЗЖРК сохранил добычу руды на уровне 2019 года – 4,6 млн тонн.
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Основными акционерами предприятия являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
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