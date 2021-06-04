Новая инициатива G7 может стать выгодной для экономики Украины – Магомедов Пока внутри страны сохраняется неопределенность с государственной поддержкой промышленности, за рубежом формируются перспективные для Украины тренды, отмечает народный депутат Муса Магомедов.



Он напомнил, что недавно страны G7 объявили об идее создания глобального партнерства, которое может составить конкуренцию Китаю и его проекту "Великий шелковый путь". Детали инициативы пока не раскрываются, подробно о ней можно будет узнать на следующей неделе во время саммита "семерки" в Лондоне.



"Пока известно, что страны G7 могут объединить свои финансовые возможности, чтобы запустить крупные инфраструктурные проекты в развивающихся странах, в число которых входит и Украина. Точных оценок пока нет, однако некоторые эксперты предполагают, что суммарный объем инвестиций в рамках нового глобального проекта может исчисляться триллионами долларов в течение нескольких десятилетий", - сказал М.Магомедов.



Нардеп выразил уверенность, что украинская власть и дипломатия просто обязаны взять на вооружение открывающиеся возможности: "Переговоры о запуске указанных проектов в Украине необходимо вести сразу по трем направлениям: Вашингтон, Париж и Берлин. Стратегическое партнерство с этими странами может сыграть решающее значение. Но в первую очередь следует ориентироваться на США, которые являются идеологами создания нового глобального проекта".



М.Магомедов также обратил внимание на то, что в отличие от западных стран, в Украине не хватает масштабных инфраструктурных проектов, чтобы расширить внутренний рынок металлопродукции. "Сказываются, как объективные, так и субъективные факторы. По украинской экономике сильно ударил коронакризис, у власти нет четкого понимания промышленной политики, бюджет страдает от огромного дефицита, который уже превысил 300 млрд грн", - указал он.



"Определенные надежды у промышленников были на реализацию инвестиционной программы "Укрзализныци" на 2021 год, заявленный объем которой составил 27 млрд грн. Однако из-за фатальных ошибок правления и Наблюдательного совета реализация программы была сорвана. Из-за этого пострадали интересы металлургии и машиностроения, которые справедливо рассчитывали на крупные заказы", - подчеркиваем М.Магомедов.



МинПром



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