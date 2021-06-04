Австралия начала расследовать импорт арматуры из Тайваня Австралийская Антидемпинговая комиссия объявила о начале расследования по импорту арматуры из Тайваня, приняв к рассмотрению иск, поданный компанией InfraBuild (бывшая OneSteel), входящей в состав британской группы GFG Alliance.



Как утверждает InfraBuild, тайваньские компании, прежде всего, Feng Hsin и TS Steel, поставляют арматуру в Австралии по сниженным ценам, а местные металлотрейдеры используют наличие этой продукции на рынке как рычаг для получения скидок от InfraBuild.



В соответствии с поданными ею документами, InfraBuild, являющаяся единственным производителем сортового проката в Австралии, уступила часть национального рынка импортерам и поэтому потерпела ущерб. Антидемпинговая комиссия проверит поставки тайваньской арматуры в период с апреля 2020 г. по март 2021 г.



В то же время, подача жалобы вызвала резко негативную реакцию со стороны потребителей. Как заявил генеральный директор Australian Steel Association Дэвид Бьюханан, тайваньская арматура поставляется в Австралию на протяжении десятилетий, и это никогда не приводило к каким-либо проблемам.



По данным ассоциации, спрос на арматуру в Австралии в последние месяцы значительно вырос благодаря действию государственной программы поддержки жилищного строительства и низким процентным ставкам. Поэтому ограничение импорта арматуры может привести к подъему цен и увеличению затрат на реализацию строительных проектов.



МинПром



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