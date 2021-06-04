Топ-менеджмент УЗ должен ответить за коррупцию и кризис в компании – Магера Кадровые перемены в руководстве "Укрзалиныци" - задача №1 для спасения компании и всей ж/д отрасли от коллапса. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что по итогам 2020 года УЗ отчиталась об убытках в размере 11,9 млрд грн. Планируя деятельность на 2021 год, руководство монополиста заявило, что в начале года будет получена прибыль 3 млрд грн. Вместо этого за первый квартал этого года по вине топ-менеджмента бала сорвана реализация инвестиционной программы объемом 27 млрд грн.



"Решения правления и НС УЗ не отличаются высоким профессионализмом. Возможно, это происходит потому, что зачастую в них есть коррупционная составляющая. В качестве наглядного примера можно рассмотреть ситуацию вокруг кредита в 206 млн долл, полученного УЗ от российского «Сбербанка». Из-за возникших финансовых трудностей правление приняло решение о реструктуризации долга под космические 12% - хотя рыночная ставка на тот момент составляла всего 5%. И НС утвердил такое решение, хотя экономического объяснения здесь нет", - сказал он.



Нардеп выразил увереннсть, что подобными решениями правление и НС довели "Укрзализныцю" практически до банкротства. Ведущие международные кредитные агентства определили кредитный рейтинг ж/д монополиста, как близкий к дефолту.



"Этот аргумент руководство компании использовало, чтобы отложить повышение зарплаты сотрудникам. В среднем она составляет 8-15 тыс грн. Однако про себя правление и НС УЗ не забыли: по итогам 2020 года на зарплаты и премии топ-менеджмента ушло почти 74 млн грн", - подчеркнул он.



"Правительство объявило, что планирует полностью сменить верхушку компании. Хочется, чтобы эти слова были подкреплены конкретными решениями. Но также хочется, чтобы люди, виновные в бедственном положении УЗ, понесли ответственность. Кабмин и правоохранительные органы должны провести проверку решений правления и НС. Только после этого, с "чистого листа" можно приступать к реформе "Укрзализныци", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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