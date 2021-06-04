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США продлили действие пошлин на трубы из Турции и Кореи

04.06.21 09:05 , Металлоснабжение с сбыт
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Американская Комиссия по международной торговле (ITC) постановила, что отмена действующих антидемпинговых пошлин на сварные нефтегазопроводные трубы турецкого и южнокорейского производства приведет к возобновлению поставок данной продукции по демпинговым ценам и нанесению ущерба национальным производителям данной продукции.

Таким образом, введенные в 2015 г. антидемпинговые пошлины на турецкие и корейские трубы продлены еще на пять лет. В марте аналогичное решение после проведения повторного расследования приняло и Министерство торговли США.

Размер пошлины для турецких компаний составляет от 4,1 до 12,52%, а для корейских — от 2,53 до 6,22%. Они распространяются на сварные трубы круглого сечения из углеродистой и легированной (но не нержавеющей стали) внешним диаметром до 24 дюймов (609,6 мм), предназначенные для строительства нефте- и газопроводов.

МинПром

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