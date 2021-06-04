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США продлили действие пошлин на трубы из Турции и Кореи
04.06.21 09:05 , Металлоснабжение с сбыт
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Американская Комиссия по международной торговле (ITC) постановила, что отмена действующих антидемпинговых пошлин на сварные нефтегазопроводные трубы турецкого и южнокорейского производства приведет к возобновлению поставок данной продукции по демпинговым ценам и нанесению ущерба национальным производителям данной продукции.
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