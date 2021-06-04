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За 5 месяцев украинцы купили на 45% больше автохлама из Европы

04.06.21 12:54 , Украинские новости
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В мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продажи подержанных импортированных легковых автомобилей увеличились на 8%, до 33,2 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"За месяц свои первые украинские номера получили 33,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 8% больше, чем годом ранее. Как следствие, растаможенные машины с пробегом охватили почти 80% первичного рынка легковых авто", - отмечается в сообщении.

Самой популярной маркой на рынке импортированных автомобилей стала Volkswagen; в течение мая владельцами автомобилей этой модели стали 5,6 тыс. украинцев.

На втором месте - Ford (3,2 тыс. регистраций), на третьем - Renault (почти 3 тыс. регистраций), на четвертом - Skoda (2,6 тыс. регистраций).

Замыкает пятерку лидеров Hyundai; всего в мае было зарегистрировано 1,9 тыс. авто этой марки.

Самой популярной моделью автомобиля в мае стала Renault Megane, которую приобрели 2 205 украинцев.

Всего за январь-май первую регистрацию в Украине прошли 159,6 тыс. поддержанных легковых автомобилей, что на 45% больше показателей прошлого года и в 4 раза больше реализации новых авто за аналогичный период.

МинПром

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