За 5 месяцев украинцы купили на 45% больше автохлама из Европы

В мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продажи подержанных импортированных легковых автомобилей увеличились на 8%, до 33,2 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.
"За месяц свои первые украинские номера получили 33,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 8% больше, чем годом ранее. Как следствие, растаможенные машины с пробегом охватили почти 80% первичного рынка легковых авто", - отмечается в сообщении.
Самой популярной маркой на рынке импортированных автомобилей стала Volkswagen; в течение мая владельцами автомобилей этой модели стали 5,6 тыс. украинцев.
На втором месте - Ford (3,2 тыс. регистраций), на третьем - Renault (почти 3 тыс. регистраций), на четвертом - Skoda (2,6 тыс. регистраций).
Замыкает пятерку лидеров Hyundai; всего в мае было зарегистрировано 1,9 тыс. авто этой марки.
Самой популярной моделью автомобиля в мае стала Renault Megane, которую приобрели 2 205 украинцев.
Всего за январь-май первую регистрацию в Украине прошли 159,6 тыс. поддержанных легковых автомобилей, что на 45% больше показателей прошлого года и в 4 раза больше реализации новых авто за аналогичный период.