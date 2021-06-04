НКМЗ изготовил универсальный мелкосортно-проволочный стан На Новокраматорском машиностроительном заводе спроектирован и изготовлен комплекс оборудования мелкосортно-проволочного стана 350/250.



Это современный универсальный высокоавтоматизированный стан для выпуска прутков (Ø10-30 мм) и катанки (Ø5,5-12 мм) в бунтах из различных марок сталей и титановых сплавов.



В состав оборудования нового стана входят: участок непрерывной группы горизонтальных и вертикальных клетей 350 для производства прутков, участок непрерывной группы горизонтальных и вертикальных клетей 250 для производства катанки, участок смотки катанки, системы энергоносителей, электроприводы и автоматизированные системы управления технологическими процессами, программное обеспечение.



"Прежде НКМЗ выполнял, в основном, модернизацию и реконструкцию станов такого типа, изготавливая для них отдельное оборудование, а для данного проекта мы изготовили весь стан целиком, — говорит главный конструктор конструкторского отдела дивизиона прокатного оборудования НКМЗ Дмитрий Морозько. — Очень важно, что для мелкосортно-проволочного стана 350/250 новокраматорцы вместе с инжинирингом и оборудованием выполняют комплектную поставку, включающую технологию прокатки и программный продукт. Также нужно отметить, что на этом стане мы обеспечили прокатку довольно широкого спектра марок сталей и сплавов. В их числе — углеродистые, конструкционные, легированные, коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные, быстрорежущие стали, а также титановые сплавы. Поскольку все они требуют различной величины усилия и температуры прокатки, а также различного обжатия (степени деформации металла), то, как правило, на одном стане не катаются. А новокраматорцы создали универсальный стан, обладающий такой возможностью. При этом от станов данного типа, которые эксплуатируются металлургами сегодня, наш также отличается высоким уровнем автоматизации".



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