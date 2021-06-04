ДМЗ в мае нарастил выплавку стали на 2,8% Днепровский металлургический завод в мае сократил производство проката на 3,3% по сравнению с маем 2020 года – до 24,1 тыс. т. Также ДМЗ в мае увеличил производство стали на 2,8%, до 29,3 тыс. т.



Производство чугуна увеличилось на 2,3%, до 26,6 тыс. т, когда производство кокса – на 3,7%, до 41,7 тыс. т, по сравнению с маем 2020 года.



Днепровский металлургический завод – металлургические предприятие полного цикла, входит в группу DCH. Происходит полуфабрикаты и фасонный прокат: швеллер, уголок и рельсы.



Основная продукция – квадратная заготовка (поставляется в Турцию и Египет), швеллер, имеющий широкую географию экспорта (страны Европы, Азии, Африки), а также чугун, который экспортируется преимущественно в Турцию.



По итогам 2020 года, ДМЗ сократил производство проката на 68% по сравнению с предыдущим годом – до 140 тыс. т.



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