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ДМЗ в мае нарастил выплавку стали на 2,8%

04.06.21 08:40 , ГМК Центр
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Днепровский металлургический завод в мае сократил производство проката на 3,3% по сравнению с маем 2020 года – до 24,1 тыс. т.  Также ДМЗ в мае увеличил производство стали на 2,8%, до 29,3 тыс. т.

Производство чугуна увеличилось на 2,3%, до 26,6 тыс. т, когда производство кокса – на 3,7%, до 41,7 тыс. т, по сравнению с маем 2020 года.

Днепровский металлургический завод – металлургические предприятие полного цикла, входит в группу DCH. Происходит полуфабрикаты и фасонный прокат: швеллер, уголок и рельсы.

Основная продукция – квадратная заготовка (поставляется в Турцию и Египет), швеллер, имеющий широкую географию экспорта (страны Европы, Азии, Африки), а также чугун, который экспортируется преимущественно в Турцию.

По итогам 2020 года, ДМЗ сократил производство проката на 68% по сравнению с предыдущим годом – до 140 тыс. т.

МинПром

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