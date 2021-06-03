Новый налог на зеленую энергию остановит развитие ВИЭ в Украине - Гриб Планы Кабмина ввести новый налог на "зеленую" энергию остановят развитие ВИЭ в Украине. Такое мнение сегодня высказала народный депутат Виктория Гриб.



"Знаете, как выглядит политическая нечистоплотность? Это когда ты на высшем уровне даешь инвесторам определённые гарантии, они вкладывают средства в нашу экономику на определённых условиях, а затем ты включаешь «режим страуса» и кидаешь их на деньги. А ведь только вчера в эфире у Голованова говорили, что инвестиции – это локомотив экономики", - сказала она.



В то же время правительство нарушает все до единого свои обязательства, которые взяло на себя в прошлом году, подписав меморандум с инвесторами в возобновляемые источники энергии, отмечает нардеп.



Кроме того обманув инвесторов, Кабмин решил пойти дальше – и ввести новый акцизный налог на "зеленую энергию". "Инвесторы, международные банки и финансовые организации шокированы таким демонстративным пренебрежением законов украинским правительством. Это необдуманное решение может прекратить все инвестиции в ВИЭ и спровоцирует множество исков против государства, которые чреваты миллиардными потерями для бюджета", - подчеркивает политик.



"Планы правительства ввести новый налог на "зеленую" энергию остановят развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Пока все страны стимулируют переход на возобновляемые источники энергии и обновления энергетических мощностей, правительство Украины избрало обратный путь", - отметила она.



В.Гриб выразила уверенность, что сегодня ради сиюминутной выгоды от роста налогов, власти уничтожают целую индустрию и лишают энергосистему будущего. "Правительство должно выполнять свои обязательства перед иностранными и внутренними инвесторами, иначе Украина безнадежно отстанет от остального мира и так и останется страной третьего мира", - предостерегает нардеп.



МинПром



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