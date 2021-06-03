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Планируемый акциз на электроэнергию из ВИЭ противоречит мировой практике

03.06.21 17:57 , РБК Украина
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Решение правительства Украины ввести акциз на электрическую энергию из возобновляемых источников противоречит мировой практике. Об этом заявил Александр Алехин, старший менеджер по решениям "Хуавей Украина".

"Относительно налогов и относительно акциза. Если посмотреть иностранные медиа и загуглить renewable tax, то скорей всего будет добавлен renewable tax credit - то есть налоговые кредиты для возобновляемой энергетики. Если же мы погуглим в Украине "налоги на возобновляемую энергетику", то мы найдем акциз. К сожалению, наши пути развития пока что отличаются от мировых", - отметил представитель компании во время дискуссии Energy Club 3 июня.

Он подчеркнул, что систематические ограничения зеленой генерации, в частности солнечных электростанций, провоцирует рост спроса на системы накопления энергии. Однако отсутствие нормативной базы, тормозит развитие этого сегмента рынка.

Напомним, 2 июня Кабинет министров зарегистрировал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долл., тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,86 млрд долл. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

МинПром

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