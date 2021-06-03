Планируемый акциз на электроэнергию из ВИЭ противоречит мировой практике Решение правительства Украины ввести акциз на электрическую энергию из возобновляемых источников противоречит мировой практике. Об этом заявил Александр Алехин, старший менеджер по решениям "Хуавей Украина".



"Относительно налогов и относительно акциза. Если посмотреть иностранные медиа и загуглить renewable tax, то скорей всего будет добавлен renewable tax credit - то есть налоговые кредиты для возобновляемой энергетики. Если же мы погуглим в Украине "налоги на возобновляемую энергетику", то мы найдем акциз. К сожалению, наши пути развития пока что отличаются от мировых", - отметил представитель компании во время дискуссии Energy Club 3 июня.



Он подчеркнул, что систематические ограничения зеленой генерации, в частности солнечных электростанций, провоцирует рост спроса на системы накопления энергии. Однако отсутствие нормативной базы, тормозит развитие этого сегмента рынка.



Напомним, 2 июня Кабинет министров зарегистрировал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии.



В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.



Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.



По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долл., тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,86 млрд долл. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.



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