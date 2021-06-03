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Норникель объявил о выпуске углеродно-нейтрального никеля

03.06.21 17:16 , Интерфакс
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"Норникель" собирается в ближайшее время выпустить первую партию углеродно-нейтрального никеля, сообщил на сессии ПМЭФ по цифровым финансовым активам глава "Интерроса" Сергей Батехин. Этот металл будет токенизирован, добавил он.

С учетом скорого введения налогообложение углеродного следа, "такой новый продукт, который будет продаваться в форме токенов, может быть интересен как индустриальным потребителям, [так и инвесторам]", сказал С.Батехин.

Потребители смогут отследить статус на каждом этапе жизненного цикла, вплоть до утилизации благодаря технологии блокчейн. Это важно в свете введения электронного паспорта батарей для электромобилей. "Смарт-контракт позволяет в партию такого никеля записать информацию о том, где был добыт, как соблюдались экологические нормы", - сказал он.

Сейчас "Норникель" выпускает в качестве финансовых инструментов токены, обеспеченные платиноидами и цветными металлами. Они торгуются в качестве финансовых инструментов на Лондонской и Франкфуртской биржах. В форме индустриальных токенов "Норникель" поставляет продукцию крупным клиентам, таким как BASF, Umicore. Такая форма удобна, в частности, для планирования закупок и распоряжения излишками автопроизводителей, которые приобретают платиноиды в рамках годовых контрактов.

МинПром

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