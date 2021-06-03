Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Суд обязал коксовый завод Новомет заплатить 3,5 млрд грн штрафа

03.06.21 16:35 , newsroom
печать
размер текста:

Хозяйственный суд Харьковской области обязал коксовый завод "Новомет" оплатить ущерб, нанесенный за время работы без разрешительных документов. Об этом Newsroom сообщил активист Александр Константинов.

Ранее специалисты Госэкоинспекции зафиксировали выбросы аммиака, фенола и сероводорода. При этом в 2019-2020 годах у "Коксохима" не было разрешительных документов на загрязнение атмосферы. Нанесенный ущерб оценили в 3,6 млн грн. Силовики подали иск с требованием компенсировать убытки.

"Решением хозяйственного суда Харьковской области от 03.06.2021 удовлетворен иск Киевской окружной прокуратуры. В интересах государства с ООО "Коксовый завод "Новомет" взыщут 3 475 649 гривен ущерба, нанесенного загрязнением атмосферного воздуха", - рассказали пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, ранее Министерство экологии и ХОГА перекладывали на друг друга ответственность за получение заводом разрешения на выбросы. О документе, фактически разрешающем работу Коксохима, стало известно в конце марта. Тогда местные чиновники заявили, что с ними это решение не согласовывали, а все вопросы следует адресовать в Киев. В ответ Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов опубликовало все документы, полученные от завода "Новомет" и различных инстанций. В них утверждается, что от жителей не поступало замечаний от граждан насчет получения Коксохимом разрешения на выбросы, но они недовольны его работой.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:37
За время пандемии треть украинцев стали получать меньшую зарплату
17:16
Норникель объявил о выпуске углеродно-нейтрального никеля
16:54
Украина требует включить ее в переговоры по газопроводу Северный поток-2
16:16
Россия продолжит транзит газа через Украину при условии модернизации ГТС
15:58
Ситуация в вагоностроении критическая – КВСЗ
15:35
Запорожсталь закончила реконструкцию аспирационной системы хвостовых частей агломашин
15:18
До конца года планируют закончить около тысячи объектов Большого строительства
15:15
Кабмин утвердил финансовый план Нафтогаза
14:52
Ivanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводе
14:25
Набсовет Укрзализныци своими действиями нанес огромный ущерб компании - мнение
14:14
Польша хочет помочь Украине избавиться от зависимости от Газпрома
14:10
По итогам I квартала выручка Интерпайпа сократилась на 20%
13:57
Госшахты Украины получили свыше 1 млрд грн убытка
13:34
С начала года импорт бензинов вырос почти на 30%
13:16
Украина хочет набрать кредитов еще на 80 млрд грн
13:00
В январе-мае экспорт украинского металлолома вырос почти в 9 раз
12:58
Мексиканская Simec хочет вдвое повысить выпуск продукции на своем заводе в Бразилии
12:37
Бездействие НКРЭКУ наносит миллиардные убытки госкомпаниям - Энергоатом
12:36
Кабинет министров одобрил макропоказатели на 2022-2024 годы
12:17
Экологический налог должен идти на финансирование декарбонизации – Магомедов
02.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!