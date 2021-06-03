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Россия продолжит транзит газа через Украину при условии модернизации ГТС

03.06.21 16:16 , Металлургпром
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По словам агентства Reuters, Россия продолжит транзит природного газа через Украину после достройки и запуска в эксплуатацию "Северного потока – 2" при условии модернизации существующей газотранспортной системы.

"России необходимо понять, планирует ли Киев модернизировать свои трубопроводы, чтобы иметь возможность выбирать между различными вариантами", - цитирует Reuters заместителя премьер-министра РФ Александра Новака.

По его словам, "Северный поток-2" более безопасен для климата, чем украинские газопроводы, которые, как ожидается, он заменит в качестве одного из основных маршрутов экспорта российского газа в Европу.

Также А.Новак заявил, что Россия не видит рисков для сертификации газопровода "Северный поток - 2", несмотря на санкции США в отношении проекта, который, по мнению Вашингтона, повысит влияние Москвы в Европе.

Напомним, что немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) в начале этой недели подала очередной запрос в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2" в связи с его негативным воздействием на окружающую среду.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 2 июня, заявил, что достроенный "Северный поток - 2" лишит страну примерно 3 млрд долл., поскольку отключит ее от поставок газа.

МинПром

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