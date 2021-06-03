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Ситуация в вагоностроении критическая – КВСЗ

03.06.21 15:58 , Металлургпром
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Губернатор Полтавской области заявил, что будет инициировать встречу с новым министром инфраструктуры и руководством Укрзализныци, подчеркнув, что это первоочередной шаг, который они должны сделать вместе с КВСЗ.

Год назад Президент Украины Владимир Зеленский побывал на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ) и дал указание закупить в Кременчуге 90 пассажирских вагонов и три дизель-поезда; однако ни в 2020-м, ни 2021 годах закупки не были произведены. Об этом напомнил директор департамента корпоративного управления Крюковского вагоностроительного завода Александр Перышкин.

"В начале года был объявлен тендер на пассажирские вагоны, которые планировалось закупить за бюджетные деньги, но он так и не состоялся. Теперь необходимо провести переговорную процедуру и начать поставки в этом году", - сообщил он в ходе встречи губернатора Полтавщины Олега Синегубова с руководителями промышленных предприятий области.

А.Перышкин в частности сказал, что звучит много красивых выступлений с разных трибун, но до реальных шагов дело не доходит. 10 лет тому назад в Украине было 18 предприятий вагоностроения, а сегодня осталось 2-3. На сколько хватит запаса прочности, сказать сложно.

Он также обратил внимание, что ввиду недостаточной загрузки, упала зарплата работников КВСЗ, уменьшились отчисления в бюджеты всех уровней. Идет отток квалифицированных кадров.

За прошлый год выпуск продукции уменьшился в 3 раза. В этом году произведено 586 грузовых вагонов в целом по Украине, когда в 2011-ом - 10 тысяч только на КВСЗ. Ситуация в отрасли критическая, резюмировал А.Перышкин.

МинПром

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