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Запорожсталь закончила реконструкцию аспирационной системы хвостовых частей агломашин

03.06.21 15:35 , Металлургпром
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"Запорожсталь" Группы "Метинвест" завершил реконструкцию аспирационной системы хвостовых частей агломашин, выполнив одно из дополнительных обязательств по снижению экологической нагрузки на регион, которые закреплены в меморандумах между комбинатом и Запорожской областной государственной администрацией, а также с Запорожским городским советом. Инвестиции составили более 235 млн гривен.

Реконструированные газоочистки на хвостовых частях агломашин обеспечивают очистку воздуха в точках выгрузки спеченного агломерата на транспортировочные ленты. Установлены два рукавных фильтра (производитель — Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс"), которые позволяют увеличить объём очищаемого от хвостовых частей агломашин воздуха в 1,5 раза, с 1,6 млн м³/час до 2,4 млн м³/час, и обеспечить очистку от пыли менее 45 мг/м³.

Приборы контроля выбросов нового оборудования подключены к централизованной системе онлайн-мониторинга выбросов "Запорожстали". После завершения пусконаладочной работы оборудования среднесуточные показатели датчиков онлайн-мониторинга будут размещены в открытом доступе на сайте комбината.

Отметим, "Запорожсталь" Метинвеста первым среди промышленных предприятий Запорожья передает данные экологического онлайн-мониторинга выбросов в открытый доступ. Систему экологического мониторинга выбросов "Запорожсталь" внедряет в рамках комплексной программы экологической трансформации производства — все модернизированные объекты предприятия оснащены датчиками контроля на источниках выбросов.

С 2012 года "Запорожсталь" вложил в экологическую модернизацию более 15 млрд гривен. Кроме оснащения аглофабрики новыми газоочистными установками, произведена реконструкция доменных печей № 2, 3, 4 с оснащением их современными системами аспирации. Построена экологичная линия солянокислотного травления проката, что позволило полностью исключить сброс от цеха холодной прокатки № 1 в р. Днепр и паров серной кислоты в атмосферу.

МинПром

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