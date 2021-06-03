Запорожсталь закончила реконструкцию аспирационной системы хвостовых частей агломашин "Запорожсталь" Группы "Метинвест" завершил реконструкцию аспирационной системы хвостовых частей агломашин, выполнив одно из дополнительных обязательств по снижению экологической нагрузки на регион, которые закреплены в меморандумах между комбинатом и Запорожской областной государственной администрацией, а также с Запорожским городским советом. Инвестиции составили более 235 млн гривен.



Реконструированные газоочистки на хвостовых частях агломашин обеспечивают очистку воздуха в точках выгрузки спеченного агломерата на транспортировочные ленты. Установлены два рукавных фильтра (производитель — Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс"), которые позволяют увеличить объём очищаемого от хвостовых частей агломашин воздуха в 1,5 раза, с 1,6 млн м³/час до 2,4 млн м³/час, и обеспечить очистку от пыли менее 45 мг/м³.



Приборы контроля выбросов нового оборудования подключены к централизованной системе онлайн-мониторинга выбросов "Запорожстали". После завершения пусконаладочной работы оборудования среднесуточные показатели датчиков онлайн-мониторинга будут размещены в открытом доступе на сайте комбината.



Отметим, "Запорожсталь" Метинвеста первым среди промышленных предприятий Запорожья передает данные экологического онлайн-мониторинга выбросов в открытый доступ. Систему экологического мониторинга выбросов "Запорожсталь" внедряет в рамках комплексной программы экологической трансформации производства — все модернизированные объекты предприятия оснащены датчиками контроля на источниках выбросов.



С 2012 года "Запорожсталь" вложил в экологическую модернизацию более 15 млрд гривен. Кроме оснащения аглофабрики новыми газоочистными установками, произведена реконструкция доменных печей № 2, 3, 4 с оснащением их современными системами аспирации. Построена экологичная линия солянокислотного травления проката, что позволило полностью исключить сброс от цеха холодной прокатки № 1 в р. Днепр и паров серной кислоты в атмосферу.



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