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Кабмин утвердил финансовый план Нафтогаза

03.06.21 15:15 , Украинские новости
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Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год. Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз України» на 2021 год. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 июня", - говорится в сообщении.

Финплан "Нафтогаза", который за последние десять лет никогда не утверждался ранее июля, определяет главные направления деятельности компании в плановом году и содержит ожидаемые операционные и финансовые результаты деятельности.

ри изменении макроэкономических показателей, законодательства, существенных колебаниях на рынках, в частности на рынке природного газа, законодательство позволяет корректировать финансовый план до двух раз в течение планового года", - добавили в компании.

Как сообщал Укринформ, согласно постановлению Кабмина №444 от 30 апреля 2021 года, срок действия регулирования цен на газ для теплокоммунэнерго закончился 20 мая 2021 года. НАК "Нафтогаз Украины" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии.

МинПром

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