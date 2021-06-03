Набсовет Укрзализныци своими действиями нанес огромный ущерб компании - мнение Решение Кабмина об обновлении Наблюдательного совета "Укрзализныци" правильное, но запоздалое. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Ущерб, который уже причинили компании горе-менеджеры, просто огромен. Это подтвердили результаты расследования, проведенного Временной следственной комиссией ВРУ. Хочется верить, что виновные в доведении УЗ до дефолтного состояния понесут заслуженную ответственность", - сказал он.



Нардеп напомнил, что в 2019 году "Укрзализныця" отчиталась о 3 млрд грн прибыли. Год спустя ж/д оператор показал рекордные убытки в размере 11,9 млрд грн. Из-за таких плачевных показателей пришлось отсрочить повышение заработной платы сотрудникам компании, которое планировалось начать с 1 июня 2020 года. Сегодня железнодорожники в среднем получают 8-15 тыс грн в месяц и массово увольняются.



"При этом правление и наблюдательный совет УЗ не забыли о себе любимых. Публично было объявлено, что расходы на зарплату руководства компании будут оптимизированы. На деле годовая "оптимизированная" зарплата члена правления составила около 9 млн грн, а члена НС - более 4 млн грн. В целом, по итогам 2020 года, на зарплату, начисления и премии членов правления потратили 53 млн грн. Премирование Набсовета обошлось госкомпании в 20,6 млн грн.", - рассказал политик.



При этом С.Магера отметил, что высокие зарплаты менеджмента "Укрзализныци" не вызывали бы вопросов, если бы ж/д монополист показывал высокие финансовые результаты. Однако рейтинговое агентство Fitch оценило состояние УЗ близким к дефолту. "И это не удивительно. Например, кредит в 206 млн долл, полученный от российского "Сбербанка", менеджмент УЗ умудрился реструктуризировать под 12%, при среднерыночной ставке в 5%. При этом переплата государственных средств составила более 14 млн долл в год.", - говорит политик.



"Только за это решение весь состав правления и НС нужно было отправить в отставку. Но есть у них "подвиги" и посерьезнее. Среди них особое место занимает саботаж реформы "Укрзализныци". Вопреки решению Кабмина и приказу Мининфраструктуры о разделении компании, НС УЗ запретил правлению проводить любые структурные реорганизации. В результате провала реформы монополист в 2021 году так и не смог приступить к выполнению масштабной инвестиционной программы стоимостью 27 млрд грн. Очевидно, что на безвозвратно сорвана", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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