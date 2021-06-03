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Ivanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводе

03.06.21 14:52 , МеталлТорг
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Как сообщает Kitco News, Ivanhoe Mines сообщила о подписании соглашения сроком на 10 лет с медеплавильным предприятием Lualaba (LCS) вблизи г. Колвези о переработке части производимого на Kamoa Copper медного концентрата. Первую партию концентрата Kamoa Copper поставила LCS 1 июня.

LCS принадлежит китайским China Nonferrous Metal Mining Group (CNMC) (60%) и Yunnan Copper (40%). Ivanhoe Mines и CNMC вели переговоры о сотрудничестве в течение прошедшего года.

LCS начал работу в начале 2020 г. Он сможет перерабатывать в слитки черновой меди (99%) до 150 тыс. т медного концентрата с Kamoa-Kakula.

Завод является первым современным пирометаллургическим предприятием в ДРК и расположен в 40 км от Kamoa-Kakula.

Ivanhoe заявила, что на Kakula будет производиться высокосортный и очень чистый концентрат (с содержанием меди более 55%). Согласно результатам металлургических тестов, концентрат с Kakula содержит крайне низкую долю мышьяка по мировым стандартам – приблизительно 0,01%.

МинПром

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