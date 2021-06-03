По итогам I квартала выручка Интерпайпа сократилась на 20% По итогам первого квартала 2021 года выручка трубно-колесной компании Интерпайп снизилась на 20% г/г, до 201 млн. долл. Об этом говорится в опубликованных финансовых результатах компании.



Показатель EBITDA в первом квартале сократился на 53% г/г, до 40 млн. долл. В то же время сумма капитальных инвестиций увеличилась на 58% г/г, до 17 млн. долл., а чистый долг составил 53 млн. долл. с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA) в размере 0,2x.



Как отмечается в сообщении, в I квартале "Интерпайп" продолжал работать в сложных условиях на рынках, что отразилось на его финансовых результатах. Общая выручка компании снизилась, главным образом, на фоне ухудшения показателей железнодорожного дивизиона после введения эмбарго РФ на импорт украинской ж/д продукции. Так, выручка дивизиона ж/д продукции упала на 53% г/г при снижении объемов продаж на 32% г/г.



Дополнительный негативный эффект связан с продолжающимся глобальным ростом рыночных цен на товары и металлопродукцию. При этом отпускные цены на стальные трубы и ж/д продукцию отставали от удорожания производственных затрат, отмечается в сообщении.



"Стремительное ралли цен на сырье и металлопродукцию в I квартале 2021 года оказали давление на финансовые показатели компании. Учитывая, что обычно цикл продаж труб и железнодорожной продукции составляет 2-4 месяца, мы не могли оперативно перекладывать рост затрат при ценообразовании. В то же время сейчас мы видим, что уверенность на рынках и спрос на трубы растут, что позволяет нам более агрессивно повышать цены новых заказов", - отмечает гендиректор "Интерпайпа" Фади Храйбе.



Он отметил, что эмбарго на импорт украинской ж/д продукции со стороны РФ, которое начало действовать с 9 февраля, привело к значительному снижению финансовых показателей железнодорожного сегмента в I квартале 2021 года. "Однако уже в первые месяцы 2 квартала 2021 года компании удалось перенаправить объемы продаж колес, потерянные из-за российского эмбарго, в другие регионы: США, СНГ, Европа и Индию, почти восстановив объемы производства железнодорожной продукции до уровней, предшествующих введению эмбарго", - подчеркивает топ-менеджер.



"Кроме того, успешное размещение еврооблигаций на сумму 300 млн. долл. США в мае обеспечило Интерпайп достаточной ликвидностью для обеспечения программы капитальных вложений и финансирования потребностей в оборотном капитале", - рассказал Ф.Храйбе.



МинПром



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