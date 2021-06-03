Польша хочет помочь Украине избавиться от зависимости от Газпрома Польша планирует в ближайшее время стать независимой от "Газпрома". Посол Польши в Украине Бартош Цихоцки заявил, что страна может в этом помочь и Украине.



Об этом заявил посол в интервью "Главкому".



По его словам, Польша работает над диверсификацией источников поставок газа для того, чтобы не быть зависимой от РФ.



"У нас есть успехи в этом направлении, в скором будущем мы станем полностью независимыми от газоснабжения "Газпрома". И если будет заинтересованность со стороны Украины, мы готовы помочь вашей стране тоже быть независимыми от "Газпрома", - отметил посол.



По его словам, у России нет настолько много газа, чтобы продавать его через газопровод, который проходит по территории Украины, если заработает "Северный поток-2".



Напомним, Б.Цихоцки заявил, что газопровод "Северный поток-2" - это мощный инструмент в руках России. Наивно было бы считать, что Российская Федерация его не использует в своих целях.



Ранее украинский посол Оксана Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние российскому газопроводу "Северный поток-2".



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