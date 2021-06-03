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Госшахты Украины получили свыше 1 млрд грн убытка

03.06.21 13:57 , Металлургпром
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Суммарный чистый убыток государственных угледобывающих предприятий Украины в 1-м квартале 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшился на 5% - до 1,25 млрд гривен. Добыча угля шахтами, которые находятся в государственном управлении, за этот период выросла на 36% - до 858 тыс. тонн.

Об этом сообщили в ExPro, ссылаясь на данные о финансовых результатах и добыче угля опубликованные на сайте Министерства энергетики Украины.

Больше всего сократить убытки в 1 квартале 2021 года удалось компании "Лисичанскуголь" - на 73% - до 151,6 млн гривен. А наибольший прирост ущерба за этот период был в "Львовуголь" - с 2,7 до 209 млн гривен.

"Мирноградвугилля" за этот период увеличило добычу угля вдвое - до 148,6 тыс. тонн за 1-й квартал текущего года, а "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" - втрое - до 66 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, суммарный объем чистых убытков государственных шахт Украины за 2020 год остался на уровне 2019 года и составляет 2,844 млрд гривен. Также, в 2020 добыча угля государственными предприятиями сократилась на 19,5% - до 2,8 млн тонн.

МинПром

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