Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экологический налог должен идти на финансирование декарбонизации – Магомедов

03.06.21 12:17
печать
размер текста:

Украина попала в сложную ситуацию по части своих климатических обязательств, причем власть не имеет представления об источниках финансирования экологических преобразований. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он напомнил, что наша страна задекларировала полную поддержку европейской экологической политики EU Green Deal. Украина приняла сверхамбициозные обязательства по снижению выбросов в рамках Второго национально-определенного вклада: до 2030 года снизить выбросы СО2 на 65% от уровня 1990 года.

"Для сравнения: до указанной даты власти ЕС планируют выделить на проекты экомодернизации промышленности около 1 трлн евро. Украинский бизнес оказался полностью лишен государственного финансирования. Власть всячески избегает дискуссий на эту тему, видимо, надеясь, что бизнес внедрит необходимые технологии за свой счет. Однако ввиду их дороговизны промышленники, испытывающие на себе последствия экономического кризиса, не могут этого сделать", - отметил М.Магомедов.

Как известно, ранее бизнес предложил государству выход из ситуации: создать Фонд декарбонизации, который будет наполняться за счет 50% поступлений от экологического налога. Средства Фонда предлагалось использовать целевым образом на финансирование проектов экомодернизации. Чтобы аккумулировать больше средств, бизнес согласился на повышение ставки эконалога с 10 до 30 грн за тонну выбросов СО2. Однако власть услышала только второе предложение, а идею Фонда декарбонизации решила не замечать.

"Такой подход нельзя назвать государственным. За период 2011-2020 гг общие поступления от сбора эконалога составили 14,6 млрд грн. Из них 11,3 млрд грн бесследно растворились в бюджетах всех уровней. Деньги шли на что угодно, только не на финансирование экопроектов. В 2019 году ставку налога увеличили почти в 25 раз. Однако никакой пользы для экологии это не принесло. Приведенные цифры показывают, что Украина может аккумулировать средства от эконалога, однако их нецелевое использование остается главной проблемой декарбонизации", - уверен М.Магомедов.

"Создание Фонда декарбонизации – единственная реальная возможность выполнить международные обязательства Украины по климатическим изменениям. Фонд должен заработать уже в бюджете 2022 года, иначе украинские экспортеры промышленной продукции понесут серьезные потери на европейском рынке. Ведь уже с 2023 года наши промышленники столкнутся с новой углеродной пошлиной ЕС - СВАМ", - сказал народный депутат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:00
В январе-мае экспорт украинского металлолома вырос почти в 9 раз
12:58
Мексиканская Simec хочет вдвое повысить выпуск продукции на своем заводе в Бразилии
12:37
Бездействие НКРЭКУ наносит миллиардные убытки госкомпаниям - Энергоатом
12:36
Кабинет министров одобрил макропоказатели на 2022-2024 годы
12:15
Экспорт зерновых из Украины упал на 12 млн тонн
11:55
АМКР хочет купить 1200 новых вагонов
11:35
Объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 35,1%
11:17
В Зимбабве вспыхнул скандал из-за месторождений платины
11:03
Законопроекты №4167 и №3091 направлены на деиндустриализацию Украины – Шпенов
10:54
Вьетнамская Hoa Phat купила рудник в Австралии
10:36
Энергоатом планирует поставить первую партию топлива на ЦХОЯТ до начала августа
10:16
В ЕАЭС хотят полностью запретить вывоз лома
09:53
НЛМК планирует потратить 3,4 млрд долл на производство ГБЖ
09:29
Индонезия обгонит Японию и Индию по выпуску нержавейки
08:45
В Украине вводят регистрацию государственных строительных норм
08:02
Металлурги США наращивают выплавку стали
02.06.21
17:54
В ЕС подготовили предварительный отчет о промышленном безвизе с Украиной
17:40
Возрождение Донбасса следует начинать с экономики – мнение
17:35
За 5 месяцев поступления от экспорта черных металлов увеличились на 49%
17:16
Метинвест направил 17 млн грн на автоматизацию работу дымососов на ММКИ
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!