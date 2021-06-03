Кабинет министров одобрил макропоказатели на 2022-2024 годы В то время как стал известен средний курс гривны на ближайшие три года, Кабинет министров одобрил макропоказатели на 2022-2024 годы. Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.



Предполагается, что в 2022-2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста.



Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов.



Государственные программы финансовой помощи, развитие жилищного лизинга, создания надлежащей инфраструктуры на рынках капитала будут стимулировать развитие бизнеса и инвестиций в экономике Украины.



Кроме того, согласно трехлетнему прогнозу предполагается оживление экспорта украинских товаров и услуг на внешние рынки.



Правительство будет продолжать применять меры по продвижению украинского экспорта на внешних рынках и уменьшения барьеров в торговле путем:



- поддержки экспорта через создание механизмов страхования, перестрахования и обеспечения;



- уменьшения пошлин на украинскую продукцию на ключевых рынках через выполнение Соглашения об ассоциации, других соглашений о зонах свободной торговли, их обновления;



- использование возможностей ВТО, снятие антидемпинговых и защитных пошлин, которые распространяются на украинскую продукцию.



Так, по базовому сценарию прогнозируется:



- рост ВВП на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году;



- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 6,2% в 2022 году, 5,3% в 2023 году и 5% в 2024 году;



- увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников на уровне 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году;



- уровень безработицы в 2022 году - 8,5%, в 2023 году - 8%, в 2024 году - 7,8%;



- рост экспорта товаров и услуг на уровне 6,5% в 2022 году с последующим наращиванием темпов роста до 7,7% в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.



Прогноз разработан по базовому, наиболее вероятному сценарию, основанному на анализе развития экономики в 2020 году, текущей экономической ситуации, сложившейся в результате пандемии COVID-19, его последствий для Украины и мира, пропущенных, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов в перспективе.



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