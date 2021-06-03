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АМКР хочет купить 1200 новых вагонов

03.06.21 11:55 , uaprom.info
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"АрселорМиттал Кривой Рог" рассматривает возможность ввести в оборот 1 200 новых вагонов в 2021-2022 гг.

При этом собственный вагонный парк предприятия увеличится в полтора раза, что позволит быстрее доставлять продукцию покупателям, а комбинат своевременно обеспечивать сырьем, сообщает пресс-служба компании.

"К решению о крупной закупке новых вагонов нас подталкивают несколько факторов. В настоящее время мы наращиваем отгрузки своей продукции на экспорт. При этом нас не вполне устраивает техническое состояние вагонной базы в Украине. Обновленный вагонный парк обеспечит безопасную и оперативную транспортировку нашей продукции к украинским портам. Мы сможем планировать свою логистику независимо от ситуации на рынке железнодорожных перевозок и наличия вагонов. Это поможет уменьшить затраты на доставку исходящих и входящих грузов. Кроме того, собственные вагоны обходятся дешевле – приблизительный срок окупаемости составляет 3-4 года", - сказал заместитель генерального директора по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог" Бикрам Вирды.

По оценкам АМКР, инициативы о списании полувагонов с превышением нормативного срока службы, представленные правительству, могут привести к дефициту на рынке и большому скачку цен на перевозки.

"Также некоторое проявление дефицита вагонов традиционно можно ожидать в летне-осенний период в связи с оживлением рынка строительных грузов. Поэтому нам хотелось бы рассчитывать на собственные современные вагоны и быть более гибкими в условиях работы с "Укрзализныцей" и операторами грузоперевозок", - добавил Бикрам Вирды.

Подвижной состав "АрселорМиттал Кривой Рог" предназначен для вывоза металлопродукции и железорудного сырья, а также для поставок на предприятие сырья. Основными логистическими направлениями являются перевозка агломерационной руды и металлопродукции, а также обратно входящего сырья – известняка, угля, кокса, коксовой мелочи. Кроме полувагонов, предприятие также использует в грузоперевозках думпкары, платформы, цистерны, окатышевозы, коксовозы и цементовозы.

МинПром

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