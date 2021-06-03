Объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 35,1% В течение 5 месяцев 2021 года объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 35,1% (было заготовлено около 1,57 млн тонн металлолома).



По словам отраслевой ассоциации УАВтормет, такая тенденция обусловлена ​​высокими закупочными ценами металлургических предприятий, которые наблюдались на украинском и мировом рынках в течение марта-апреля текущего года, а также активизацией со стороны экспортеров.



Поставки металлолома на украинские металлургические комбинаты в январе - мае 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 23,6% до 1 354,9 тыс. тонн. Технологические запасами металлолома на предприятиях оцениваются не менее чем 140 – 145 тыс. тонн.



Экспорт металлолома в январе-мае 2021 года составил 146,3 тыс. тонн, продемонстрировав почти десятикратный рост поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было экспортировано всего 16,5 тыс. тонн.



Импорт металлолома за 5 месяцев 2021 года составил 10,4 тыс. тонн, что значительно превышает прошлогодний показатель, когда было импортировано 6,8 тыс. тонн металлолома.



Ранее сообщалось, что на мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь" продолжается демонтаж доменных печей №5 и №6, остановленных в начале июня 2019 года в рамках технологической стратегии "Метинвест". С объектов уже вывезено более 17,5 тыс. тонн металлолома.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



