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Законопроекты №4167 и №3091 направлены на деиндустриализацию Украины – Шпенов

03.06.21 11:03
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Недавно парламент отклонил законопроект №4167 о промышленном загрязнении и направил его на доработку. Экологическому Комитету ВР необходимо провести дополнительные консультации с экспертами и бизнесом, так как документ требует серьезных изменений, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Европейский опыт показывает: государство должно помогать промышленности и создавать стимулы для экомодернизации. Потому что без участия государства, в том числе финансового, масштабные изменения нереальны", - уверен нардеп.

По его мнению, первое, что необходимо изменить в законопроекте – определить корректные сроки внедрения НДТМ (наилучших доступных технологий и методов управления). В Европейском Союзе на это ушли десятилетия. В Польше - 20 лет, в Словакии 17 лет. И это с учетом многомиллиардных инвестиций со стороны национальных правительств и фондов ЕС. В украинском з/п №4167 на эту сложнейшую процедуру отведено всего 4 года, причем при нулевом участии государства по части финансирования. Промышленники считают, что на внедрение НДТМ необходимо от 7 до 15 лет, и то при условии, что государство поддержит предприятия деньгами и преференциями.

Д.Шпенов отмечает, что сам сборник наилучших технологий тоже нуждается в доработке: сейчас он полностью списан с европейского, и по сути исключает наших производителей. А ведь у Украины есть свои проектные институты и свои производители, которые могут делать оборудование по европейским нормам, подчеркнул политик.

"Законопроект №3091 об экологическом контроле продолжает карательную философию предыдущего з/п, но уже с другими акцентами. Авторы документа наделили Госэкоинспекцию настолько широкими полномочиями, что ее смело можно называть новым силовым ведомством по борьбе с промышленностью. Проведение проверок по субъективным причинам, возможность остановить не только производство, но и целое предприятие на неопределенное время без санкции суда, миллионные штрафы за недопуск инспекторов – это далеко не все новеллы данного з/п. Он не имеет ничего общего с европейскими принципами, так как по сути создает в Украине коррупционного монстра", - говорит Д.Шпенов.

"Даже краткое ознакомление с законопроектами № 4167 и № 3091 дает представление о том, что наша страна сбилась с европейского экологического курса. Такие законодательные инициативы не улучшат экологию, но могут привести к полной деиндустриализации Украины. Уверен, что нам нужно нечто большее, чем просто доработка обоих з/п. Нужна принципиально новая экологическая политика и другие исполнители, которые будут ее реализовывать", - резюмировал народный депутат.

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