НЛМК планирует потратить 3,4 млрд долл на производство ГБЖ Группа НЛМК Владимира Лисина планирует вложить 250 млрд руб. (3,4 млрд долл.) в строительство нового горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа компании в Белгородской области, пишет газета "Коммерсант".



Новый проект предполагает расширение действующего карьера с увеличением добычи руды с 43 млн тонн до 67 млн тонн в год, строительство дополнительных мощностей по обогащению общей мощностью 10 млн тонн концентрата, фабрики окомкования мощностью 9 млн тонн окатышей, а также строительство цеха по производству ГБЖ мощностью 2,5 млн тонн. Реализация проекта запланирована на 2024–2027 годы, а ввод в эксплуатацию — в 2027–2028 годы.



ГБЖ станет новым продуктом для НЛМК, и компания планирует как использовать его в собственном производстве, частично замещая металлолом, так и поставлять на экспортные рынки.



НЛМК не исключает, что в 2028–2030 годах на базе проекта будет создано производство стали, полностью основанное на использовании ГБЖ.



МинПром



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