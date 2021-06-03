Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В ЕАЭС хотят полностью запретить вывоз лома

03.06.21 10:16 , Металлургпром
печать
размер текста:

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала проект решения коллегии о включении отходов и лома черных металлов в перечень товаров, в отношении которых введен запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Проектом решения предлагается по 15 января 2022 года ввести запрет на вывоз с таможенной территории союза в отношении отходов и лома черных металлов (код 7204 ТН ВЭД ЕАЭС)", - говорится в материалах ЕЭК.

"Указанный товар включен в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта", - отмечается пояснении к проекту решения ЕЭК.

Обсуждение проекта продлится до 21 июня. Ограничение не распространяется на транзитные перевозки, отмечается в документе.

Одновременно с введением запрета на экспорт лома на уровне ЕАЭС предлагается отменить аналогичные решения, ранее принятые на национальном уровне Арменией (в январе 2021 года), Киргизией и Казахстаном (обе страны ввели временный запрет на экспорт лома за пределы ЕАЭС в марте этого года).

Россия пока не вводила полный запрет на экспорт лома черных металлов, ограничившись вводом экспортных пошлин на вывоз металлолома, которые составляют 5%, но не менее 70 евро на тонне.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:17
В Зимбабве вспыхнул скандал из-за месторождений платины
11:03
Законопроекты №4167 и №3091 направлены на деиндустриализацию Украины – Шпенов
10:54
Вьетнамская Hoa Phat купила рудник в Австралии
10:36
Энергоатом планирует поставить первую партию топлива на ЦХОЯТ до начала августа
09:53
НЛМК планирует потратить 3,4 млрд долл на производство ГБЖ
09:29
Индонезия обгонит Японию и Индию по выпуску нержавейки
08:45
В Украине вводят регистрацию государственных строительных норм
08:02
Металлурги США наращивают выплавку стали
02.06.21
17:54
В ЕС подготовили предварительный отчет о промышленном безвизе с Украиной
17:40
Возрождение Донбасса следует начинать с экономики – мнение
17:35
За 5 месяцев поступления от экспорта черных металлов увеличились на 49%
17:16
Метинвест направил 17 млн грн на автоматизацию работу дымососов на ММКИ
16:54
Австралия ввела антидемпинговые пошлины на стальные трубы из Китая и Южной Кореи
16:35
Уровень инфляции должен упасть до 6,2% в 2022 году – Шмыгаль
16:16
В Китае хотят сократить 236 млн тонн метмощностей и потратить на это 40 млрд долл.
15:56
За 5 месяцев ЮГОК нарастил выпуск железорудного концентрата
15:36
Промышленные отходы могут стать сырьем для строительства дорог
15:34
Энергоатом ввел в эксплуатацию первую очередь системы технического водоснабжения на ЮУАЭС
15:17
КЖРК выплатит 8,8 млрд грн дивидендов
14:57
НКРЭКУ должна принять меры для борьбы с махинациями на энергорынке – Минэнерго
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!