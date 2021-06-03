В ЕАЭС хотят полностью запретить вывоз лома Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала проект решения коллегии о включении отходов и лома черных металлов в перечень товаров, в отношении которых введен запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



"Проектом решения предлагается по 15 января 2022 года ввести запрет на вывоз с таможенной территории союза в отношении отходов и лома черных металлов (код 7204 ТН ВЭД ЕАЭС)", - говорится в материалах ЕЭК.



"Указанный товар включен в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта", - отмечается пояснении к проекту решения ЕЭК.



Обсуждение проекта продлится до 21 июня. Ограничение не распространяется на транзитные перевозки, отмечается в документе.



Одновременно с введением запрета на экспорт лома на уровне ЕАЭС предлагается отменить аналогичные решения, ранее принятые на национальном уровне Арменией (в январе 2021 года), Киргизией и Казахстаном (обе страны ввели временный запрет на экспорт лома за пределы ЕАЭС в марте этого года).



Россия пока не вводила полный запрет на экспорт лома черных металлов, ограничившись вводом экспортных пошлин на вывоз металлолома, которые составляют 5%, но не менее 70 евро на тонне.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



