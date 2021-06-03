|
Индонезия обгонит Японию и Индию по выпуску нержавейки
03.06.21 09:29 , МеталлСервис
печать
В 2021 году Индия может потерять статус второго по величине производителя нержавеющей стали в мире. Её место займёт Индонезия, в числе причин - запуск новых проектов, инвестированных китайскими металлургическими компаниями, сообщает Times of India со ссылкой на заявление Indian Stainless Steel Development Association.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
02.06.21
01.06.21