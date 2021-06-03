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В Украине вводят регистрацию государственных строительных норм

03.06.21 08:45
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Правительство внесло изменения в ряд постановлений, которыми регулируются вопросы нормирования в сфере градостроительства. Соответствующее решение принято 2 июня на заседании Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Минрегион внедряет системные изменения в сфере технического регулирования и нормативного обеспечения в строительстве. Принятые правительством изменения позволяют создать условия для комплексного обновления строительных норм с обеспечением прозрачности всех процедур", – отметил министр Алексей Чернышов.

В частности, на заседании Кабинета министров внесены изменения в Порядок разработки, согласования, утверждения, внесения изменений в строительные нормы и признание их утратившими силу, Положение о базовой организации в строительстве, Положение о центральном фонде строительных норм и Типовое положение о фонде отраслевых строительных норм.

Отныне будет обеспечено обнародование контрольных экземпляров строительных норм-ГСН и ГСН в единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Министерство сможет привлекать к работам по нормированию широкий круг предприятий и организаций, имеющих соответствующий опыт, профессиональные компетенции и научный потенциал.

Как сообщалось, в 2021 году Минрегион планирует обновить около 30 строительных норм, что составляет почти треть действующих ГСН. В частности, Минрегионом будет разработано четыре новых ГСН на замену ГСН, принятым в 80-х годах среди прочего по проектированию и строительству аэродромов, промышленных зданий и сооружений и тому подобное.

Строительные нормы (государственные и отраслевые) устанавливают обязательные требования к объекту нормирования (планировке и застройке территории; объектам строительства, градостроительства и архитектуры и их составным частям; составу и содержанию документации объектов строительства, градостроительства и архитектуры), применяемых при планировании и застройке территорий, проектировании и строительстве.

МинПром

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