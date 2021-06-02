Возрождение Донбасса следует начинать с экономики – мнение В восстановлении подконтрольных Украине территорий Донбасса нужна принципиально другая логика. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Например, мне нравится идея создания специального Фонда восстановления Донбасса. Наполнять Фонд можно из различных источников. В нем можно аккумулировать взносы государства, международных доноров, иностранных правительств, частных компаний и меценатов. Во власти есть мнение, что управлять Фондом должно государство. Однако с этим могут не согласиться наши международные партнеры, ссылаясь на возможную и весьма распространённую в Украине коррупцию. В этом есть логика, поэтому правильнее, на мой взгляд, было бы сделать управление коллегиальным", - считает он.



Нардеп выразил уверенность, что в первую очередь необходимо возродить экономику Донбасса. "Решение этого вопроса поможет решить социальные проблемы региона. В 2014 году вклад Донецкой области в ВВП Украины составлял 12%, сегодня - 6%, Луганской - 4% и 1% соответственно. Людям нужно быстро дать работу и вместе с тем запустить производственные цепочки. Лучше всего для этого подходит реализация инфраструктурных проектов. Традиционно здесь создается много новых рабочих мест, а также дополнительный спрос на такую важную для Донбасса продукцию как металл", - отмечает политик.



По его мнению, реставрация промышленного потенциала создаст основы для долгосрочного роста экономики региона. "Очень важно при этом помнить, что Украина взяла курс на постепенное сворачивание угольной промышленности. Значит прежде всего следует решить вопросы занятости, создания новых предприятий в угольных регионах и моногородах, которые сегодня полностью зависят от работы шахт. Это поможет решить проблему переквалификации шахтеров", - уверен М.Магомедов.



"Восстановление Донбасса – это не только трудная задача. Это также шанс создать новую экономику региона, которая займет достойное место в структуре национального экономического потенциала. Создание Фонда восстановления Донбасса может стать первым правильным шагом в этом направлении", - подчеркивает народный депутат.



МинПром



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